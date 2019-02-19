"Промсвязьбанк" намерен профинансировать проекты в сфере здравоохранения на 113 млрд руб.

ИЖЕВСК, 19 февраля. /ТАСС/. "Промсвязбанк" (ПСБ) готов профинансировать сферу здравоохранения в рамках соответствующего национального проекта на сумму около 113 млрд рублей. Об этом во вторник сообщил ТАСС руководитель "Промсвязьбанка" Петр Фрадков.

"Одним из приоритетных направлений деятельности "Промсвязьбанка" в настоящее время являются поддержка проектов в области здравоохранения, поддержка проектов государственной программы "Здравоохранение" <...> ПСБ готов профинансировать сферу здравоохранения на сумму порядка 113 млрд рублей", - сказал он.

По словам Фрадкова, нацпроект дает стимул для строительства новых объектов, масштабного переоснащения медицинских учреждений и ведет к трансформации индустрии медицинских услуг России.

Паспорта нацпроектов в 12 сферах - демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт - были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года.

Финансирование проектов ГЧП

ПСБ также рассматривает возможность финансирования проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) на общую сумму в 400 млрд рублей.

"В настоящее время мы рассматриваем заявки клиентов по проектам государственно-частного партнерства на сумму порядка 400 млрд рублей", - отметил собеседник агентства. По его словам, речь идет о крупных проектах, связанных с инфраструктурой, железными и автомобильными дорогами, проекты по ЖКХ, утилизации отходов, по теплоэнергетике.

"Нам интересны инвестиции в инфраструктурные проекты, служащие драйвером развития транспортной системы России. В прошлом году мы подписали соглашение по финансированию строительства первой очереди транспортно-логистического центра "Белый Раст". Это стратегически важный проект, реализация которого может стать значительным вкладом в развитие торгово-экономического сотрудничества России и Китая и евразийскую интеграцию в целом", - подчеркнул Фрадков.

Ранее сообщалось, что целью реализации проекта развития железнодорожной инфраструктуры станции и терминально-логистического центра "Белый Раст" в Московской области является создание сети терминально-логистических центров, обеспечение потребности перевозок, а также терминально-логистических и сопутствующих им услуг.

В новость были внесены изменения (16:55 мск) - добавлена информация о финансировании ГЧП