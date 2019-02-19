Мордовия предложила применять дифференцированный подход к установке платы за вывоз ТКО

ГОРКИ, 19 февраля. /ТАСС/. Глава Республики Мордовия Владимир Волков предложил предусмотреть возможность дифференцированного подхода к определению платы за вывоз мусора для многоквартирных домов и индивидуального жилищного сектора, в том числе, в границах одного муниципального образования. Предложение Волков озвучил на всероссийском совещании о переходе субъектов РФ на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

"Мы предлагаем в постановление правительства РФ №364 о предоставлении коммунальных услуг собственникам помещений добавить формулировку, позволяющую регионам применять дифференцированный подход в части определения размера платы для многоквартирных домов и индивидуального жилищного сектора, в том числе на территории отдельных муниципальных образований", - обратился Волков к участникам совещания.

Он также предложил рассмотреть целесообразность "применения формулы определения платы с учетом постоянной и временной составляющей". "Постоянная составляющая определяется исходя из площади занимаемого помещения, а переменная - исходя из количества проживающих в помещении граждан", - уточнил Волков. По словам главы республики, такой подход позволит учесть интересы всех категорий населения - как тех, кто живет в больших квартирах и домах, так и тех, кто проживает в маленьких помещениях.

Как рассказал глава Мордовии, в 2018 году в связи с тем, что в индивидуальных домах площадь занимаемых помещений больше, чем в многоквартирных, в республике приняли решение рассчитывать плату для индивидуальных домов исходя из количества постоянно и временно проживающих граждан, а для многоквартирных домов - исходя из площади помещения. Однако соответствующее постановление правительства республики было опротестовано прокуратурой. С августа прошлого 2018 года Мордовия перешла на порядок начисления платы за вывоз ТКО исходя из количества проживающих граждан.

1 января 2019 года в РФ начался переход на новую систему обращения с ТКО. Контроль над обращением с отходами переходит от множества разрозненных компаний к крупным региональным операторам, которые отбираются по конкурсу.