Российский экооператор создаст пакетные решения для инвестиций в обращение с отходами

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) разработает для инвесторов пакетные предложения для вложений в отрасль обращения с отходами. Об этом сообщил во вторник ТАСС гендиректор РЭО Денис Буцаев.

"Мы считаем, что сама по себе отрасль крайне привлекательна для внебюджетных инвестиций, и именно на этом мы собираемся делать акцент. С точки зрения технологий и использования российского и зарубежного опыта компания может представить инвесторам очень интересные пакетные предложения", - сказал он.

Буцаев отметил, что РЭО будет помощником для региональных властей, участников рынка и населения. "Задачей компании мы видим - стать интегратором, то есть помощником региональных властей, региональных операторов и быть индикатором для населения качества и полноты услуги, которая оказывается в рамках проводимой реформы. Такое поручение мы сегодня получили от премьер-министра [РФ Дмитрия Медведева]", - добавил он.

Ранее замминистра природы РФ Денис Храмов сообщил ТАСС, что РЭО станет ключевой фигурой по привлечению инвестиций в отрасль обращения с отходами. Всего на реформу потребуется порядка 182 млрд рублей внебюджетных средств. Также, по его словам, РЭО может стать основным распорядителем бюджетных средств, заложенных на создание новой системы - 78 млрд рублей. Кроме того, в пользование РЭО могут быть представлены средства экологического сбора - более 20 млрд рублей, следует из материалов Минприроды РФ.

Российский экологический оператор - это ключевая компания-интегратор реформы обращения с отходами в России, которая создана 14 января указом президента РФ Владимира Путина. У госкомпании будет широкий инструментарий: она сможет формулировать предложения по изменению законодательства РФ, будет проводить экспертизу региональных территориальных схем по обращению с мусором и объединять их всех в единую схему страны, разрабатывать проекты федеральных госпрограмм поддержки инвестиций, выпускать облигации, покупать землю, предприятия, оборудование и приобретать доли в других компаниях. Также РЭО будет формировать библиотеку лучших типовых проектов для отрасли, разрабатывать и продвигать новые технологии.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 19 февраля сообщил, что РЭО возглавил Буцаев.