Регионы выделят свыше 51 млрд рублей в рамках софинансирования нацпроекта "Культура"

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Субъекты России выделят более 51 млрд рублей в рамках софинансирования мероприятий национального проекта "Культура". Информация об этом опубликована на сайте Министерства культуры РФ.

"На сегодняшний день регионы предусмотрели более 51 млрд рублей на софинансирование проектов, которые будут реализованы в рамках национального проекта "Культура", - говорится в сообщении.

Как отметила замминистра культуры РФ Ольга Ярилова, слова которой приводятся в сообщении, в утвержденном паспорте нацпроекта 97% обязательного финансирования - это средства федерального бюджета, часть средств заложена в региональных паспортах. "Все регионы предусмотрели средства, а некоторые эти суммы значительно увеличили, в том числе Якутия, которая на 1 млн федеральных денег предусмотрела 2,6 млн собственных средств, а также Оренбургская область 1,2 млн, Башкортостан - 3 млн", - сообщила Ярилова.

Она также отметила, что более 80% средств, выделенных на реализацию нацпроекта, уйдут в регионы.

Нацпроект осуществляется в рамках указа президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года. Он включает федеральные проекты "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Наибольших вложений потребует первый раздел - 84 млрд. В проект заложено создание 39 центров культурного развития, оснащение 1,8 тыс. образовательных учреждений в сфере культуры, строительство и капремонт 526 культурно- досуговых учреждений в сельской местности, приобретение 600 автоклубов (учреждений культуры на колесах) для обслуживания сельского населения, переоснащение 660 муниципальных библиотек, оснащение 1,2 тыс. кинозалов и ремонт 40 детских театров юного зрителя.

Куратором проекта назначена вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец, руководителем - министр культуры РФ Владимир Мединский.