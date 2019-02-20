Более 122 км дорог отремонтируют в Якутии в рамках нацпроекта

ЯКУТСК, 20 февраля. /ТАСС/. Дорожные объекты протяженностью более 122 км отремонтируют в Якутии в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщили в среду в пресс-службе правительства республики.

Что нужно знать о нацпроекте "Безопасные и качественные автодороги"

Во вторник глава Якутии Айсен Николаев провел совещание о ходе реализации национальных проектов на территории республики.

"В 2019 году на региональных дорогах планируется провести работы на 25 объектах протяженностью 122,4 км. В Якутске ремонт дорог коснется 25,8 км - это 19 улиц и три моста. В планах установить 8,3 км уличного освещения, 963 дорожных знака в республике и 12 светофоров в столице республики", - говорится в сообщении.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется ликвидировать половину мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.