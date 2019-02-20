Власти Приморья планируют создать 3,6 тыс. мест в яслях по нацпроекту "Демография"

ВЛАДИВОСТОК, 20 февраля. /ТАСС/. Власти Приморья планируют в ближайшие три года создать в крае 3625 мест в детских садах для детей до трех лет в рамках реализации национального проекта "Демография", сообщает в среду пресс-служба краевой администрации.

"С 2019 по 2021 годы планируется создать в крае 3625 мест в детских садах для малышей до трех лет. Это станет возможным за счет строительства, выкупа новых дошкольных учреждений, перепрофилирования и проведения капитального ремонта в существующих. Средства на реализацию этих мероприятий предусмотрены в рамках проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" национального проекта "Демография", - говорится в сообщении.

По словам врио вице-губернатора Приморья Константина Межонова, между Министерством просвещения РФ и администрацией Приморья заключены соглашения о предоставлении в 2019 году финансирования из федерального бюджета на мероприятия по созданию дополнительных мест в яслях. Будет выделено около 363 млн рублей на мероприятия по первым четырем детским садам. Кроме того, в рамках соглашения в 2019-2021 годах Приморье получит субсидии на сумму почти 2,7 млрд рублей для создания дополнительных мест.

Как заявлял ранее на пресс-конференции во Владивостоке и.о. мэра города Олег Гуменюк, очередь в ясли в краевом центре насчитывает 6,8 тыс. детей. В ближайшие несколько лет город также планирует создать 1,5 тыс. мест в садах для детей до трех лет, в том числе с привлечением федеральных и краевых средств.

По информации властей региона, почти 90 тыс. детей сегодня в крае посещают детские сады. Актуальной очереди в дошкольные образовательные организации для детей от трех до семи лет в Приморье нет. В большинстве муниципалитетов также решен вопрос с очередностью для детей более раннего возраста.