Глава Бурятии будет курировать в Госсовете РФ экологическую реабилитацию водных объектов

УЛАН-УДЭ, 20 февраля. /ТАСС/. Глава Бурятии Алексей Цыденов будет курировать в Госсовете России экологическую реабилитацию водных объектов, сообщили журналистам в среду в пресс-службе республиканского правительства.

"Во вторник, 19 февраля, состоялось первое заседание рабочей группы Государственного совета Российской Федерации "Экология и природные ресурсы", где был утвержден состав шести подгрупп по направлениям работы над национальным проектом "Экология". Глава Бурятии Алексей Цыденов возглавил подгруппу "Экологическая реабилитация водных объектов", которая будет заниматься проектами экологического оздоровления и сохранения уникальных водных систем озера Байкал, Волги и озера Телецкое", - сообщили в пресс-службе.

Ранее Цыденов возглавил в Госсовете группу по направлению "Транспорт".

Решение о формировании рабочих групп Государственного совета было принято президентом РФ Владимиром Путиным по итогам расширенного заседания президиума Госсовета, прошедшего 23 ноября 2018 года в Крыму. В соответствии с распоряжением Путина от 27 декабря 2018 года создано 16 рабочих групп по ключевым направлениям социально-экономического развития и определены их руководители - главы субъектов Российской Федерации.