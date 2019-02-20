Путин: на борьбу с онкологией направят не менее 1 трлн рублей в рамках нацпроекта

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Не менее 1 трлн рублей будет направлено в течение шести лет на создание системы по борьбе с онкологическими заболеваниями в РФ и на обеспечение россиян современными и эффективными лекарствами. Об этом сообщил в среду президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию.

О чем говорил Путин в послании Федеральному собранию в 2019 году

"За ближайшие шесть лет направим на эти цели не менее 1 трлн рублей. Речь об организации своевременного, эффективного и доступного лечения, о внедрении передовых технологий, которые в большинстве случаев позволяют помочь людям, заставляют отступить эту опасную болезнь", - заявил глава государства.

Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" является одним из важнейших, входящих в состав национального проекта "Здравоохранение". В рамках этого федерального проекта запланировано обновление организаций амбулаторной онкопомощи, создание референс- центров для возможности получения второго мнения по лабораторным исследованиям при подтверждении онкодиагноза или при типизации опухоли. Только на обеспечение обновленных клинических рекомендаций по лечению онкозаболеваний будет направлено не менее 70 млрд рублей.

В целом на нацпроект планируется направить 1,73 трлн рублей до 2024 года, из которых более 1,37 трлн - средства федерального бюджета. Еще 265 млрд рублей будут обеспечены за счет бюджетов регионов, а 94,1 млрд - из средств государственных внебюджетных фондов и внебюджетных источников.

Структура нацпроекта

Среди основных задач нацпроекта также - снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внедрение бережливых технологий, масштабной профилактики и скриннингов, устранение кадрового дефицита, развитие инфраструктуры детских больниц.

В нацпроект входят восемь федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий", "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" и "Развитие экспорта медицинских услуг".

Куратором нацпроекта является зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

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