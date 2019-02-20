На ликвидацию свалок в Волгоградской области направят более 466 млн рублей в 2019 году

ВОЛГОГРАД, 20 февраля. /ТАСС/. Более 466 млн рублей будет направлено в этом году на ликвидацию свалок в Волгоградской области по проекту "Чистая страна" в рамках национального проекта "Экология", сообщила в среду пресс-служба администрации области.

"В 2019 году на реализацию мероприятий приоритетного проекта "Ликвидация негативного воздействия на окружающую среду накопленных отходов производства и потребления, а также рекультивация земельных участков в Волгоградской области", вошедшего в национальный проект "Экология", будут направлены 466,5 млн рублей. Из них 400 млн рублей поступят из федерального бюджета", - уточняется в сообщении.

Средства будут направлены на ликвидацию свалок в Среднеахтубинском районе, Урюпинске, Дубовке и Камышине.

В пресс-службе отметили, что ликвидация свалок на территории Среднеахтубинского района началась еще в ноябре прошлого года. В общей сложности предстояло ликвидировать 18 свалок, утилизировать почти 337 тыс. кубометров отходов, рекультивировать территорию на площади свыше 62 га. Сейчас более чем на 70% ликвидированы свалки в Краснослободске и поселке Средняя Ахтуба, полностью очищены от отходов территории общей площадью 3,5 га вблизи хуторов Ямы, Клетский, Репино.

Нацпроект "Экология" разработан в рамках реализации майского указа президента РФ Владимира Путина. В нацпроект включены 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".

Всего на нацпроект планируется потратить 4,041 трлн рублей (в том числе из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3,206 трлн рублей).