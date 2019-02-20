Ученые Коми намерены получить перспективные препараты для лечения сердца и сосудов

СЫКТЫВКАР, 20 февраля. /ТАСС/. Новая лаборатория медицинской химии создана в рамках нацпроекта "Наука" в Институте химии Коми научного центра (НЦ) Уральского отделения РАН. Работа лаборатории основана на более чем десятилетних разработках института по созданию фармакологических субстанций для лечения в будущем сердечно-сосудистых заболеваний, рассказала в интервью ТАСС врио директора института Светлана Рубцова.

"Новая лаборатория медицинской химии создана в конце прошлого года в Институте химии в рамках нацпроекта "Наука". Ей предшествовали более чем десятилетние исследования института под руководством доктора химических наук, члена-корреспондента РАН Александра Кучина. Это разработки по созданию фармакологических субстанций на основе растительного сырья. Несколько субстанций уже прошли доклинические исследования и показали перспективность в лечении сердечно-сосудистых заболеваний", - рассказала ТАСС руководитель института.

В частности, инновационная фармацевтическая субстанция "Диборнол" - полусинтетический препарат, полученный из компонентов скипидара, обладает антиоксидантной, гемореологической, антитромбогенной, нейропротекторной и ретинопротекторной активностью (улучшает свойства крови), увеличивает мозговой кровоток для эффективного лечения больных с хроническими нарушениями кровообращения. Эффективность "Диборнола" была доказана в ходе совместных экспериментов с биологами Института биологии Коми НЦ и фармакологами из Томска. Название "Диборнол" запатентовано как товарный знак, получено около 30 патентов на его свойства.

Инновационная субстанция "Диборнол-ГЭК" обладает гемореологической и антирадикальной активностью. На основе этой субстанции разработано лекарственное средство, эффективное в острейший период ишемического инсульта.

Проводятся также доклинические исследования инновационного лекарственного средства "Простагенин", разработанного для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Как выяснили ученые, эффективность "Простагенина" превосходит лекарственное средство "Простамол Уно", который широко используется для лечения таких заболеваний. За эти разработки ученые во главе с доктором Кучиным были удостоены в декабре 2018 года премии правительства Республики Коми в области научных исследований.

Полезные свойства хвойных

В основу будущих разработок лаборатории включены также исследования по получению препаратов на основе экстрактов хвойных растений, которые обладают антиоксидантными свойствами, повышают адаптацию человека к условиям жизни в Арктике.

"Установлено, что в хвойных экстрактах есть компоненты, которые обладают мощными антиоксидантными и адаптогенными свойствами", - отметила руководитель института.

Совместно с сотрудниками Института физиологии Коми НЦ разработан и запатентован способ восстановления резервов и функционального состояния организма с применением фитоскипидарных ванн. Проводится совместная исследовательская работа со сборной республики по лыжным гонкам, которая отмечена грамотой минспорта Коми за успешную подготовку лыжников региона к Олимпиаде в Пхёнчхане. Ученые выявили широкий положительный спектр воздействия скипидарных ванн на кровеносную систему. Помимо доказанного ранее действия по расширению капилляров, установлено, что происходит проникновение компонентов скипидара в кровь и мощное адаптогенное воздействие.

На основе широко распространенных в Коми хвойных растений - ели, сосны, пихты - разработаны биопрепараты для сельского хозяйства: регулятор роста растений "Вэрва", одноименная кормовая добавка для животных и птиц, фунгицидный (противогрибковый) препарат "Вэрва-ель". Институт выступил учредителем малых инновационных предприятий, которые в данный момент занимаются производством и продажей препаратов "Вэрва". Выпускается до 20 тонн в год, основные потребители - Ставропольский край, Ростовская область и другие южные регионы России. В Коми препарат применяют, в основном, фермерские хозяйства.

Об Институте химии и Коми НЦ

Институт химии Федерального исследовательского центра "Коми научный центр УрО РАН" действует с 1995 года, проводит фундаментальные исследования в области органической и неорганической химии, разрабатывает инновационные технологии производства новых материалов с использованием растительного сырья и минеральных ресурсов. Исследования координируются РАН, поддерживаются российскими и международными грантами и программами.

Институт имеет более 200 патентов, из них четверть поддерживается в силе - это наиболее перспективные разработки, которые, по мнению ученых, будут востребованы. В основном, это патенты по получению и свойствам биопрепаратов для сельского хозяйства, способам определения веществ в сточных водах целлюлозно-бумажного производства. Это феромонные препараты для борьбы с насекомыми - вредителями леса. Более 30 патентов посвящено веществам, перспективным в фармакологии. Заключены также лицензионные договоры на использование разработанных Институтом композиционных материалов, перспективных в строительстве.

Коми научный центр был создан в 1944 году на основе эвакуированных в Великую Отечественную войну Карельского, Кольского филиалов АН СССР и местных исследовательских групп в Сыктывкаре.

На сегодня Федеральный исследовательский центр (ФИЦ) "Коми научный центр УрО РАН" является одним из крупнейших академических научно-исследовательских комплексов на Европейском Севере России. Объединяет семь институтов - обособленных подразделений ФИЦ: геологии, биологии, физиологии, химии, социально-экономических и энергетических проблем Севера, Институт языка, литературы и истории, НИИ сельского хозяйства, два филиала: Печорская опытная станция и Выльгортская научно-экспериментальная биологическая станция. В состав ФИЦ также входит Физико-математический институт.

Коми НЦ имеет свое издательство, библиотеку, архив, музеи геологии, биологии, археологии. В Коми сложились и работают известные всему миру научные школы академиков Николая Юшкина по минералогии, Михаила Рощевского по экологической физиологии, Юрия Оводова по молекулярной иммунологии и биотехнологии, член-корреспондента РАН Александра Кучина по химии и технологии растительных веществ.