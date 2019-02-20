Первые дороги с системой безбарьерной оплаты проезда появятся в России к концу 2020 года

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Внедрение безбарьерных систем отплаты проезда по платным дорогам в РФ ожидается к концу 2020 года. Об этом говорится в паспорте национального проекта "Безопасные и качественные дороги", опубликованном на сайте правительства РФ.

Согласно документу, разработка нормативной базы для внедрения систем взимания платы "свободный поток" (free flaw) должна быть завершена к 1 апреля 2019 года, а внедрение систем - обеспечено на двух пилотных участках к концу 2020 года. Исполнители по проекту Минтранс РФ и ГК "Автодор".

Как говорили ранее в госкомпании "Автодор", первым участком с безбарьерной системой оплаты проезда может стать третий пусковой комплекс Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), введение которого ожидается в 2020 году.