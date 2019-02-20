Закон об использовании обезличенных данных граждан должен быть принят к августу 2019 года

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Закон об использовании персональных данных граждан в обезличенной форме должен быть принят до 31 июля 2019 года, следует из паспорта национального проекта "Цифровая экономика", опубликованной на сайте правительства. Паспорт проекта был утвержден 24 декабря 2018 года на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Закон должен будет уточнить порядок обезличивания данных, условия и правила их использования. В документе должен быть прописан порядок получения согласия граждан, а также ответственность за ненадлежащую обработку и безопасность хранения данных.

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) уже подготовил проект изменений в закон "Об информации", в рамках которого предлагается разрешить свободный оборот "деперсонализированных" пользовательских данных на рынке. Предполагается, что граждане в этом случае смогут зарабатывать от 15 тыс. до 60 тыс. рублей в год, что станет "мощной мотивацией" для регистрации в качестве самозанятых и "позволит принести в казну несколько миллиардов рублей" от физических лиц, а также налоги юридических лиц, участвующих в обороте данных.

Планируется принятие закона об определении правил доступа и обработки общественных данных, а также закона, в котором будет определен состав сведений, составляющих банковскую, медицинскую, коммерческую тайну и тайну связи.

Законы должны быть приняты в рамках федерального проекта "Нормативное регулирование цифровой среды". На их реализацию предусмотрено 1,7 млрд рублей, в том числе 106 млн рублей - из внебюджетных источников. Финансирование всего нацпроекта "Цифровая экономика" составит 1,8 трлн рублей.