Малонаселенные пункты должны быть подключены к интернету к концу 2019 года

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Населенные пункты с численностью населения от 250 до 500 человек должны быть подключены к интернету к концу 2019 года, следует из паспорта национального проекта "Цифровая экономика", опубликованном на сайте правительства.

Паспорт нацпроекта был утвержден 24 декабря 2018 года на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Оказание универсальных услуг по передаче данных и предоставлению доступа к интернету должно быть обеспечено в 13958 населенных пунктах. Отмечается, что этот пункт нацпрограммы может быть скорректирован в случае принятия законопроекта Минкомсвязи, предусматривающего создание точек доступа также и в пунктах с численностью населения от 100 человек.

В целом оказание универсальных услуг связи на территории России должно быть обеспечено к 2025 году. Ответственными за реализацию этого пункта нацпрограммы назначены Россвязь, Минкомсвязь и "Ростелеком", который занимается созданием точек доступа.

Мероприятия запланированы в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура". На его реализацию предусмотрено 726,94 млрд рублей и еще 45,46 млрд рублей дополнительно может выделить Минфин РФ. Финансирование всей нацпрограммы "Цифровая экономика" составит 1,8 трлн рублей.