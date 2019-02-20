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Госкомпании утвердят цели по росту производительности труда в программах развития

Минэкономразвития также выпустит рекомендации по созданию центров компетенций в области повышения производительности труда в крупных госкомпаниях и компаниях с госучастием

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Госкомпании и компании с государственным участием утвердят целевые показатели роста производительности труда не ниже 5% ежегодно в долгосрочных программах развития (ДПР). Об этом говорится в паспорте национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости", опубликованном на сайте правительства.

Кроме того, в ДПР будут включены мероприятия по повышению производительности труда. Минэкономразвития также выпустит рекомендации по созданию центров компетенций в области повышения производительности труда в крупных госкомпаниях и компаниях с госучастием, говорится в документе.

Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, торговля и строительство) до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году.

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