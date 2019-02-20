Закон об универсальной электронной подписи должен быть принят до августа 2019 года

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Закон, регулирующий формирование и использование универсальной электронной подписи, должен быть принят до 31 июля 2019 года, следует из паспорта нацпроекта "Цифровая экономика", опубликованного на сайте правительства. Паспорт нацпроекта был утвержден 24 декабря 2018 года на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Электронная подпись позволяет идентифицировать граждан без личного присутствия и дает им возможность совершать юридически значимые действия в онлайн-пространстве. Для получения электронной подписи гражданину необходимо обратиться в один из аккредитованных удостоверяющих центров, сотрудники которого после проверки личности запишут сертификат и ключи электронной подписи на сертифицированный электронный носитель. Сейчас, как правило, срок действия электронной подписи составляет один год.

Закон должен будет установить единые требования к универсальной усиленной квалифицированной электронной подписи. Она отличается от неквалифицированной тем, что для ее формирования используются средства криптографической защиты информации (СКЗИ), сертифицированные ФСБ. Закон должен определить, как электронная подпись будет визуализирована в электронных документах.

Кроме того, нуждается в уточнении правовой статус аккредитованного удостоверяющего центра, которых насчитывается более 440 по всей России.

В эти же сроки должен быть принят закон о создании универсального способа идентификации граждан, а также закон, регулирующий использование документов в электронной форме. Он должен уточнить понятие электронного документа. В нем должны быть определены процедуры использования и хранения документов в электронной форме.

Законы должны быть приняты в рамках федерального проекта "Нормативное регулирование цифровой среды". На их реализацию предусмотрено 1,7 млрд рублей, в том числе 106 млн рублей - из внебюджетных источников. Финансирование всего нацпроекта "Цифровая экономика" составит 1,8 трлн рублей.