Прототипы пилотных цифровых платформ для R&D в сфере технологий в 2019 году появятся в РФ

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Прототипы как минимум двух пилотных цифровых R&D-платформ для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере "сквозных" технологий должны появиться в России в этом году. Об этом говорится в паспорте нацпроекта "Цифровая экономика РФ" на период до 2024 года включительно, документ опубликован на сайте правительства.

Федеральный проект "Цифровые технологии" в рамках нацпрограммы предусматривает, что в создании прототипов цифровых платформ будут принимать участие Росатом, Ростех и институты развития. Такие платформы будут запущены в промышленную эксплуатацию в 2020 году на базе лидирующих исследовательских центров и компаний-лидеров по направлениям "сквозных" цифровых технологий.

Какие именно исследовательские центры окажутся лидерами, станет понятно уже в этом году: к июлю нужно определиться с принципами отбора и мерами поддержки, а к концу года - выбрать не менее девяти лидирующих центров. Проводить такой отбор нужно с учетом дорожных карт развития перспективных "сквозных" технологий (субтехнологий), учитывающих потребности ведущих компаний в области цифровой экономики; эти дорожные карты должны быть утверждены до 30 июня.

К 2021 году количество лидирующих исследовательских центров по сквозным цифровым технологиям должно вырасти до 18, при этом они должны участвовать минимум в 50 проектах, предусмотренных дорожными картами. Эти проекты, в частности, должны учитывать интересы российских компаний-лидеров. Число исследовательских проектов с участием центров к 2022 году должно увеличиться минимум до сотни.

Поддержка предусмотрена и для российских высокотехнологичных компаний, которые являются лидерами по разработке продуктов, сервисов и платформенных решений на базе "сквозных" цифровых технологий для цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы. Требования к отбору компаний-лидеров, создающих решения преимущественно на базе отечественных разработок, должны быть определены до июля 2019 года, а преференции для таких компаний должны быть подготовлены до октября этого года. Непосредственно сам отбор компаний для поддержки будет проходить в два этапа - в 2019 и 2020 годах.

Предполагается, что к 2021 году компании-лидеры реализуют портфель проектов по разработке продуктов и сервисов (в том числе платформенных решений) на базе сквозных цифровых технологий с общим объемом финансирования не менее 10 млрд рублей. Ответственность за выполнение этой задачи несет замглавы Минкомсвязи Евгений Кисляков.