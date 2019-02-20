Закон об электронных трудовых книжках должен быть принят к июлю 2019 года

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Закон, регулирующий перевод трудовых книжек в электронную форму, должен быть принят к 30 июня 2019 года, следует из паспорта национального проекта "Цифровая экономика", опубликованного на сайте правительства. Паспорт нацпроекта был утвержден 24 декабря 2018 года на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Минтруд 29 октября опубликовал для общественного обсуждения поправки в Трудовой кодекс о введении электронных трудовых книжек. Ведомство предполагает, что норма вступит в силу с 1 января 2020 года и с этого момента все работодатели будут передавать данные в Пенсионный фонд в режиме онлайн. При этом с 2021 года трудовые книжки будут вестись только в электронном виде, исключение составят те работники, которые подадут заявление на ведение книжек в бумажном формате. Планировалось, что работодатели с 2027 года перестанут вести бумажные трудовые книжки.

Электронная трудовая книжка будет содержать информацию о трудовой деятельности работника (о выполняемой работе, должности, переводах на другую постоянную работу, увольнении, а также об основаниях прекращения трудового договора). Эти данные работодатель будет ежемесячно передавать в информационную систему Пенсионного фонда России.

Закон должен быть принят в рамках федерального проекта "Нормативное регулирование цифровой среды". На его реализацию предусмотрено 1,7 млрд рублей, в том числе 106 млн рублей - из внебюджетных источников. Финансирование всего нацпроекта "Цифровая экономика" составит 1,8 трлн рублей.