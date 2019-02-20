Правительство планирует модернизировать службы занятости населения

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Правительство планирует к 2024 году модернизировать службы занятости населения (СЗН) во всех субъектах РФ. Об этом говорится в паспорте национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости", опубликованном на сайте правительства.

"Гражданин, обращаясь в центр занятости населения, должен будет получать широкий спектр возможностей трудоустройства или открытия своего дела, в том числе трудоустройства за пределами собственного субъекта РФ, при необходимости - развития собственных навыков и компетенций, выстраивания траектории профессионального развития. Предполагается, что работодатель будет заинтересован во взаимодействии с модернизированными центрами занятости населения, в сотрудничестве в части получения качественного персонала и в предоставлении вакансий", - говорится в документе.

Предполагается провести обновление и стандартизацию процессов СЗН для решения проблем занятости и снижения дисбаланса спроса и предложения на рынке труда. Будет проведена активизация взаимодействия между работодателями, СЗН и образовательными учреждениями.

Как отмечается в документе, будут созданы СЗН нового типа, которые будут оперативно и проактивно действовать в отношении возможных рисков безработицы и неэффективной занятости. Для этого планируется создать единые требований к деятельности СЗН для приведения качества услуг служб к единым высоким стандартам. В результате должно повыситься качество предоставления услуг в сфере занятости для граждан и работодателей.

При этом большинство услуг по содействию занятости планируется предоставлять в электронном виде с использованием портала "Работа в России".