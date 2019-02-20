IT-платформу компетенций в производительности труда введут в эксплуатацию в 2020 году

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. ИТ-платформа по производительности труда - www.производительность.рф - будет полностью введена в эксплуатацию в конце 2020 года. При этом функциональные блоки "Обучение", "Экспресс диагностика" и "База знаний" будут запущены уже в этом году, говорится в паспорте национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости", опубликованном на сайте правительства .

Развитие IT-платформы необходимо для выстраивания взаимодействия между бизнесом и органами управления по ключевым задачам нацпроекта. Платформа будет использоваться как инструмент тиражирования лучших российских и международных практик в сфере производительности труда. На ресурсе будут размещены материалы и курсы, доступные всем пользователям. Их количество должно составить не менее 20 в 2019 году, 40 в 2020 году, 50 в 2021 году, 60 в 2022 году, 70 в 2023 году и 80 в 2024 году.

За 2019-2024 годы будут сформированы и опубликованы не менее 12 решений по анализу лучших практик по повышению производительности труда и внедрению технологических инноваций.

Ожидается, что количество пользователей в 2019 году приблизится к 8 тыс., а к 2024 году достигнет почти 83 тыс.

Национальный проект ставит цель ускорить темп роста производительности на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей до 5% в год к 2024 году с 1,4% в 2018 году.