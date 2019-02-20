Систему маркировки животных в России планируется ввести до конца 2021 года

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Система маркировки и учета животных должна быть введена в России до конца 2021 года. Об этом говорится в разделе паспорта нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", посвященного федеральному проекту "Экспорт продукции АПК", который опубликован на сайте правительства РФ.

Изменения в закон "О ветеринарии", предусматривающие введение маркирования и учета животных, были подготовлены Минсельхозом РФ в июне 2018 года. Законопроектом вводятся понятия маркирования и учета животных. Указанные процессы направлены на обеспечение прослеживаемости животных и продуктов животноводства по принципу "от фермы до прилавка", говорится в пояснительной записке к документу. Законопроект внесен в правительство РФ.

Предполагается, что для маркирования животного к его телу будут прикрепляться визуальные или смешанные (сочетание визуального и электронного) средства идентификации. Индивидуально будут маркироваться крупный рогатый скот, лошади, северные олени, овцы и козы. Племенные свиньи будут маркироваться индивидуально, товарные - групповым методом. Полномочия по проведению таких работ возложены на органы государственной власти регионов.

Для проведения маркирования одного только крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий необходимо более 3 млрд руб., сообщили ранее в Минсельхозе. Оптовая стоимость пластмассовой бирки составляет 12-18 руб. за единицу продукции. Стоимость услуги по установлению чипа или одной бирки составляет от 50 до 70 руб.

По данным Росстата, численность крупного рогатого скота в хозяйствах сельхозпроизводителей на конец ноября 2018 г. составила 18,7 млн голов, что на 0,7% меньше, чем годом ранее. В частности, поголовье коров снизилось на 0,9% - до 8,1 млн, овец и коз - на 1,1%, до 24,2 млн. При этом численность свиней выросла на 2,8% - до 24,3 млн.