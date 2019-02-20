Безопасная работа Рунета будет обеспечена до конца 2021 года

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Минкомсвязь в срок до 31 декабря 2021 года должна обеспечить устойчивое и безопасное функционирование Рунета, следует из паспорта национального проекта "Цифровая экономика РФ", опубликованного на сайте правительства РФ.

Согласно документу, ответственным за реализацию данного мероприятия назначен заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Соколов.

Обеспечение безопасности российской информационной безопасности и инфраструктуры необходимо реализовать с помощью ряда мер, следует из документа. Так, до конца I квартала 2019 года власти должны провести анализ инфраструктуры Рунета: схему маршрутизации трафика, определение необходимых ресурсов и так далее.

Кроме того, к концу 2021 года необходимо разработать и принять комплекс стандартов информационной безопасности, которая в дальнейшем позволить минимизировать риски функционирования сетей связи общего пользования.

Помимо обеспечения безопасности Рунета, в этот же срок должны быть разработаны меры по развитию устойчивости транспортной инфраструктуры, а также телерадиовещания.

Указанные мероприятия проводятся в рамках реализации федерального проекта "Информационная безопасность" национальной программы.

О законопроекте

Госдума приняла законопроект об устойчивой работе Рунета в первом чтении 12 февраля. Авторы инициативы, в частности, предложили сократить объем данных, которыми обмениваются российские пользователи и которые передаются за рубеж. Предлагается также обязать операторов устанавливать на сетях связи технические средства, которые бы определяли источник передаваемого трафика.

Ранее правительство одобрило законопроект об устойчивости Рунета для принятия в первом чтении с условием внесения ряда поправок ко второму чтению. В частности, в кабмине указали на правовую неопределенность в вопросе о том, о каких угрозах целостности интернета идет речь. Также в правительстве предложили дополнить документ положением о том, что установка на сетях операторов оборудования в рамках реализации законопроекта не должна ухудшать качество связи. Источники финансирования перечисленных в законопроекте мер также не определены, отметили в правительстве.

15 февраля глава Минкомсвязи Константин Носков говорил, что министерство плотно работает с сенаторами над поправками к законопроекту и считает, что эти изменения необходимы. Источник ТАСС, знакомый с процессом подготовки поправок к законопроекту ко второму чтению, сообщал, что операторов связи, не получивших от государства оборудование для исполнения требований закона после его принятия, могут освободить от ответственности за неисполнение требований документа, которые связаны с установкой и обеспечением работы такого оборудования. В Минкомсвязи это не комментировали.