Минкомсвязь разработает комплекс мер для реализации цифровой повестки ЕАЭС в 2020 году

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ до 31 декабря 2020 года разработает и утвердит комплекс национальных мер, которые позволят реализовать мероприятия Цифровой повестки Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Меры должны осуществляться при координации с Евразийским коммуникационным центром, следует из паспорта национального проекта "Цифровая экономика РФ", опубликованного на сайте правительства РФ.

Вместе с этим на пространстве ЕАЭС необходимо реализовывать инфраструктурные и отраслевые проекты, направленные на развитие цифровой экономики, в течение всего срока национальной программы, говорится в документе.

В рамках этого Минкомсвязь до конца 2019 года должна обеспечить на национальном уровне координацию и экспертную поддержку реализации цифровой повестки ЕАЭС, а до конца 2020 года - создать механизм отбора и поддержки проектов, которые позволят внедрять цифровые технологии на территории союзных государств.

Указанные мероприятия проводятся в рамках реализации федерального проекта "Цифровое государственное управление" национального проекта "Цифровая экономика РФ". Национальные проекты в 12 сферах (демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт) были разработаны во исполнение майского указа президента 2018 года. Их планируется реализовать до 2024 года.