Технологии дополненной реальности будут использовать при обучении в российских школах

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Технологии дополненной и виртуальной реальности будут включены в процесс обучения в 25% школ 75 регионов России к концу 2024 года, сообщается в паспорте национального проекта "Образование", опубликованном на сайте правительства РФ.

"В целях обеспечения создания современной цифровой образовательной среды планируется использовать при реализации основных образовательных программ современные технологии, в том числе технологии виртуальной и дополненной реальности", - говорится в документе.

Уточняется, что технологии должны быть внедрены в 25% общеобразовательных организаций 75 субъектов РФ и охватить не менее 500 тыс. детей к концу 2024 года.

Национальный проект "Образование" был утвержден майским указом президента РФ в 2018 году. 24 декабря 2018 года президиум Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам утвердил паспорт проекта. Его реализация по десяти направлениям охватит период с 2019 до 2024 года. Нацпроект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, должен обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и национально- культурных традиций.

Куратором проекта назначена заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.