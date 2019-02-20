Список банков-претендентов на субсидии по льготным кредитам для IT будет определен к июлю

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Банкам будут выдавать субсидии на компенсацию недополученных доходов из-за льготных кредитов, выданных компаниям на реализацию проектов в сфере IT. Список банков, претендующих на такие компенсации, будет определен к июлю этого года, говорится в паспорте нацпроекта "Цифровая экономика РФ" на период до 2024 года включительно.

В документе, опубликованном на сайте правительства, предусмотрено утверждение к маю 2019 года правил предоставления таких субсидий российским кредитным организациям, а также организациям ВЭБ.РФ. Ответственность за утверждение правил несет замглавы Минкомсвязи Евгений Кисляков и аналитический центр при правительстве РФ. Перечень организаций, которые имеют право на такие субсидии, должен быть определен к июлю, среди ответственных лиц также - ВЭБ.РФ и АНО "Цифровая экономика".

Кроме того, к октябрю 2019 года российские институты развития должны получить инструменты для поддержки проектов в области исследований и разработок (R&D), а также коммерциализации разработок в разрезе сквозных технологий (в том числе в упрощенном режиме). Ответственными исполнителями по этому пункту назначены Кисляков из Минкомсвязи, а также Минэкономразвития, Минфин, Аналитический центр при правительстве РФ, АНО "Цифровая экономика", Ростех и Росатом, а также ВЭБ.РФ.