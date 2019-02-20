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Россия запустит систему прослеживаемости рыбы и продукции растениеводства

Продукция будет прослеживаться от производителя до прилавка

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Россия запустит систему прослеживаемости продукции рыболовства и аквакультуры, а также растениеводческой продукции. Об этом говорится в разделе паспорта нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", посвященного федеральному проекту "Экспорт продукции АПК", который опубликован на сайте правительства РФ.

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Продукция будет прослеживаться от производителя до прилавка. "Дорожные карты" по созданию таких систем должны быть разработаны и реализованы до 31 января 2020 года, говорится в документе.

Во исполнение майского указа президента РФ от 2018 года были разработаны нацпроекты в 12 сферах (демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт). Их планируется реализовать до 2024 г.

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