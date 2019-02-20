Правительство будет проводить всероссийскую премию "Экспортер года"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Правительство до 30 апреля текущего года планирует принять акт о создании и ежегодном проведении, начиная с 2019 года, Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года", говорится в паспорте национального проекта "Международная кооперация и экспорт", опубликованном на сайте правительства РФ.

Соответствующая инициатива предусмотрена федеральным проектом "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" внутри национального проекта. Бюджетное финансирование федерального проекта составляет, согласно паспорту, 98,77 млрд рублей в 2019-2024 годах.

Премия, отмечается в документе, будет ежегодно проходить во всех федеральных округах РФ.

Участие в конкурсе в 2019 году должны принять не менее 1 тысячи экспортеров; в 2020 году - не менее 1,6 тысячи экспортеров, с 2021 года и далее - не менее 2,2 тысячи экспортеров.

Еще одной мерой поддержки экспорта станет формирование до конца 2021 года национальной системы аналитической поддержки экспорта. Этот аналитический конъюнктурный центр создается с целью предоставления экспортерам информации о перспективах поставок и барьерах на зарубежных рынках, отмечается в документе.