Минимум 60 проектов развития цифровой экономики в регионах получат поддержку к 2022 году

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Проекты развития цифровой экономики в регионах получат поддержку на федеральном уровне: в этом году должны быть отобраны 20 таких проектов, в течение следующего года их число должно вырасти до 40, а к 2022 году поддержку должны получить не менее 60 проектов. Об этом говорится в паспорте нацпроекта "Цифровая экономика РФ" на период до 2024 года включительно, документ опубликован на сайте правительства.

В разделе документа "Цифровые технологии" предусмотрено, что ответственность за отбор проектов цифрового развития экономики субъектов РФ лежит на замглавы Минкомсвязи Евгении Кислякове, Аналитическом центре при правительстве, АНО "Цифровая экономика", ВЭБ.РФ, среди исполнителей также "Росатом", "Ростех" и институты развития.

Также к 2022 году должны получить поддержку не менее 60 российских проектов "по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы и увеличению экспорта высокотехнологичной продукции, созданной с использованием "сквозных" цифровых технологий или коммерциализирующей российские разработки в области "сквозных" цифровых технологий", уточняется в документе. В текущем году должно быть отобрано минимум 20 таких проектов, еще столько же - в следующем году.

Документ предусматривает, что к июлю текущего года будут определены меры и порядок поддержки как проектов цифрового развития экономики регионов, так и проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и соцсферы. Особое внимание будет уделяться проектам, созданным преимущественно на основе отечественных разработок.

Кроме того, предполагается, что до 1 декабря 2019 года Минпромторг, Минкомсвязь и Аналитический центр при правительстве должны будут реализовать комплекс мер по поддержке разработки и внедрения российскими организациями технологий, продуктов и платформенных решений в целях повышения доступности российского софта и программно- аппаратных комплексов для цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы. В работе над этой задачей также будут участвовать "Ростех", "Росатом", институты развития и АНО "Цифровая экономика".