Диапазоны радиочастот для сетей 5G в РФ будут определены к октябрю 2019 года

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Диапазоны радиочастот для создания сетей 5G в России должны быть определены до 30 сентября текущего года. Это следует из паспорта национального проекта "Цифровая экономика", опубликованного на сайте правительства .

Паспорт был утвержден 24 декабря 2018 года на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Концепция создания и развития сетей 5G должна быть утверждена до 31 марта 2019 года. План по высвобождению радиочастот для внедрения 5G должен быть утвержден до конца 2020 года. К этому же времени должны быть реализованы пилотные проекты по созданию сетей связи 5G в пяти отраслях экономики, в том числе как минимум на территории одного города-миллионника.

К 2022 году должны быть готовы условия для создания сетей связи 5G на территории не менее 10 городов-миллионников в России.

Мероприятия запланированы в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура". На его реализацию предусмотрено 726,94 млрд рублей, еще 45,46 млрд рублей дополнительно может выделить Минфин РФ. Финансирование всего нацпроекта "Цифровая экономика" составит 1,8 трлн рублей.

Инициативы операторов

В ноябре прошлого года "Ростелеком" и "Мегафон" объявили о планах совместного развития сетей 5G в России, а в январе 2019-го - о создании совместного предприятия.

Впервые о необходимости объединить усилия операторов по развитию сетей 5G заявил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский на Петербургском международном экономическом форуме в 2017 году. Его поддержали руководители "Мегафона", "Вымпелкома" и Tele2, а Андрей Дубовсков, являвшийся в то время президентом МТС, отметил, что для компании вопрос создания единого инфраструктурного оператора "не очевиден".

Технология пятого поколения мобильной связи будет запущена в коммерческую эксплуатацию, предположительно, после 2020 года. Рекордная скорость передачи данных в опытных зонах сети 5G достигала 25 Гбит/с, что позволяет транслировать видео в разрешении 8K (Ultra HD) в режиме реального времени.