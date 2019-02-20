Бесплатный онлайн-сервис для развития цифровой грамотности россиян появится в 2019 году

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Общедоступный бесплатный онлайн-сервис по освоению цифровой грамотности для россиян будет создан в 2019 году. Об этом говорится в паспорте нацпроекта "Цифровая экономика РФ" на период до 2024 года включительно, документ опубликован на сайте правительства.

В разделе документа, посвященном федеральному проекту "Кадры для цифровой экономики", предполагается, что к концу года 100 тыс. человек уже пройдут обучение по онлайн-программам развития цифровой грамотности, к концу 2020 года их число вырастет до 2 млн человек, к концу 2021 года - до 3 млн, к концу 2022 года - до 5 млн, а к концу 2023 года - до 7 млн. Всего за период 2019-2024 годов 10 млн человек должны пройти обучение по онлайн-программам развития цифровой грамотности.

Помимо этого, предусмотрены показатели по числу человек, прошедших обучение по развитию компетенций цифровой экономики в рамках государственной системы персональных цифровых сертификатов: в 2019 году этот показатель должен составить 5 тыс. человек, к концу 2020 года он должен увеличиться до 38 тыс. человек, к концу 2021 года - до 160 тыс. человек, а к концу 2022 года - до 400 тыс. человек. В период 2019-2024 годов обучение по развитию компетенций цифровой экономики в рамках государственной системы персональных цифровых сертификатов должны пройти миллион человек.

Документ также предусматривает, что в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" к концу 2020 года также должны быть запущены интернет-сервисы по самооценке гражданами ключевых компетенций цифровой экономики. В срок до 30 ноября 2021 года будет проведен мониторинг операционной готовности различных групп и категорий населения к жизни и деятельности в условиях цифровой экономики, а также оценка уровня мотивационно- ценностных особенностей россиян.