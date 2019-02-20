Научно-образовательный центр в Белгороде займется биотехнологиями в АПК

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Один из пяти научно-образовательных центров (НОЦ), который будет создан в этом году в Белгородской области, займется разработкой биотехнологий в сфере АПК, сообщил ТАСС в среду губернатор области Евгений Савченко.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что для обеспечения мощного технологического развития России в регионах в ближайшее время будут созданы научно-образовательные центры, которые призваны интегрировать все уровни образования, возможности научных организаций и бизнеса. Первые пять таких центров появятся в стране уже в этом году, в том числе один создадут в Белгородской области.

"Созданный в Белгородской области инновационный агропромышленный кластер не только успешно работает, но и вносит весомый вклад в укрепление продовольственной безопасности страны и импортозамещение. Наш следующий шаг - открытие в рамках нацпроекта "Наука" крупного научно-образовательного центра. Он будет специализироваться на биотехнологиях в АПК", - сказал Савченко.

По словам губернатора, в НОЦ Белгородской области займутся решением самых различных задач - от создания "умных" биоудобрений до разработки клеточных технологий. Планируется, что центр объединит ведущие университеты региона, некоторые научные организации Российской академии наук, а также крупные сельскохозяйственные компании.

"Мы планируем привлечь значительное число участников как из региона, так и извне. Партнерами области являются крупные научно-исследовательские организации России", - добавил Савченко.