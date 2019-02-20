Россия упростит визовый режим для организованных туристов из ряда стран

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Россия упростит визовый режим для целевых стран при отдельных видах организованных туристских поездок, включая медицинские, образовательные, деловые, культурные и спортивные. Об этом говорится в разделе паспорта нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", посвященного федеральному проекту "Экспорт услуг".

Эти меры будут включать расширение использования электронных виз, ускоренное оформление виз по обращению федеральных органов исполнительной власти и уполномоченных туроператоров, говорится в документе. Введение таких изменений предусмотрено до 1 июля 2019 года.

В частности, по результатам анализа опыта упрощенного въезда по электронным визам иностранных граждан на территорию свободного порта Владивосток до 1 июля 2019 года аналогичный режим должен быть применен в Калининградской области.

Кроме того, предусмотрено сокращение до трех рабочих дней срока выдачи одно- и двукратных виз с целями поездок "лечение" и "особые случаи", если заявитель предоставит документы, подтверждающие необходимость срочного въезда в РФ.

Во исполнение майского указа президента РФ от 2018 года были разработаны нацпроекты в 12 сферах (демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт). Их планируется реализовать до 2024 года.