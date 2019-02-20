Курская область направит более 400 млн рублей на ремонт в сельских ДК

КУРСК, 20 февраля. /ТАСС/. Курская область получила более 400 млн рублей из федерального бюджета на реализацию национального проекта "Культура", на эти средства в регионе проведут капремонт в сельских домах культуры, создадут передвижные автоклубы и расширят сеть модульных библиотек, сообщил ТАСС врио главы региона Роман Старовойт.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию предложил расширить поддержку местных культурных инициатив, связанных с сохранением традиционной культуры народов России, выделив на это средства в рамках национального проекта. Также глава государства в рамках национального проекта "Культура" предложил выделить 17 млрд рублей на строительство и реконструкцию сельских музеев и домов культуры и более 6 млрд рублей - на поддержку центров культурного развития в малых городах России.

"На претворение в жизнь этого национального проекта Курская область из федерального бюджета получила более 400 млн рублей. В течение пяти лет в регионе предстоит сделать капитальный ремонт в 60 сельских учреждениях культуры, оснастить новыми инструментами, оборудованием и материалами для творчества 36 образовательных организаций этой сферы. Будет создано 12 передвижных автоклубов", - сказал Старовойт.

По словам врио главы региона, уже принято решение о расширении сети модульных библиотек, продолжении оцифровки библиотечных фондов - в ближайшее время на цифровые носители переведут 78 редких исторических изданий Курской областной научной библиотеки.

"В Курской области предстоит создать пять виртуальных концертных залов, оснащенных мультимедийным оборудованием и скоростным интернетом. Планируется строительство нового здания для Курского государственного театра кукол", - добавил врио главы региона.