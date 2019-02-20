Правительство запланировало строительство и ремонт 25 пунктов пропуска через границу РФ

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ планирует до 2024 года отремонтировать и построить 25 пунктов пропуска через границу РФ для усиления международной торговли. Об этом говорится в паспорте национального проекта "Международная кооперация и экспорт", опубликованном на сайте правительства РФ.

Данная задача входит в федеральный проект "Логистика международной торговли" внутри национального проекта. Бюджетное финансирование федерального проекта составляет, согласно паспорту, 21,588 млрд рублей в 2019-2024 годах.

Так, к 1 декабря 2020 года планируется ввести в эксплуатацию после проведения строительно-монтажных работ девять пунктов пропуска: четырех автомобильных, двух морских, двух воздушных и одного железнодорожного. К 1 декабря 2021 года будут введены еще шесть пунктов пропуска (два автомобильных, два железнодорожных и два морских). К 1 декабря 2022 года к ним прибавятся еще пять автомобильных и два морских пункта пропуска.

К 1 декабря 2023 года задача будет завершена после того, как в эксплуатацию введут еще три автомобильных пункта пропуска.

Большинство новых пунктов пропуска будут введены в эксплуатацию в Дальневосточном федеральном округе (15 из 25), три пункта будут запущены в Северо-Западном федеральном округе, три - в Приволжском федеральном округе, два в Северо-Кавказском федеральном округе и по одному в Уральском и Сибирском федеральных округах.