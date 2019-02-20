Венчурный фонд по образованию в цифровой экономике поддержит 200 проектов к 2025 году

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Венчурный фонд для поддержки перспективных образовательных технологий цифровой экономики должен появиться в России в этом году, а к 2025 году он должен оказать поддержку 200 образовательным проектам. Об этом говорится в паспорте нацпроекта "Цифровая экономика РФ" на период до 2024 года включительно, документ опубликован на сайте правительства.

В разделе документа, посвященном федеральному проекту "Кадры для цифровой экономики", указано, что фонд будет создан до 30 декабря 2019 года, ответственным исполнителем назначен замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.

До 30 сентября 2019 года также будет разработана методология прогноза потребности в кадрах для цифровой экономики Минкомсвязью месте с компаниями цифровой экономики. Примерно в этот же срок должна быть разработана концепция базовой модели компетенций цифровой экономики, перечень ключевых компетенций и механизм их актуализации. В течение этого года также должна быть апробирована модель центра ускоренной подготовки специалистов вместе с компаниями цифровой экономики.

В России также появятся персональные профили компетенций граждан, на их основе можно будет выбрать траекторию развития. Открытый формат таких профилей и процедура их создания должны быть утверждены к июлю 2020 года, предварительно модели будут дважды протестированы образовательными организациями и компаниями из сферы цифровой экономики, участвующими в соответствующих пилотных проектах.