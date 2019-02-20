Путин заявил, что результаты нацпроектов станут видны уже к концу 2019 года

"Действительно, оно (послание Федеральному Собранию) больше сосредоточено на внутренней проблематике, на вопросах социально-экономического развития. Это тоже естественно, потому что мы запускаем национальные проекты и тратим на это колоссальные деньги - 25 с лишним триллионов рублей", - сказал Путин на встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ.

По его словам, таких средств никогда не выделялось целевым образом на достижение общенациональных задач. "И в течение 9-10 месяцев мы занимались подготовкой к запуску этих механизмов, определяли цели, дополнительно выявляли источники финансирования. Надеюсь, что результаты будут уже видны к концу этого года, больше в следующем, в 20-м, и в 21-м годах", - сказал Путин.

Как отметил президент, при этом необходимо решить очевидные проблемы, названные главой государства в послании Федеральному собранию. В частности, речь идет о демографической ситуации в стране.

"Здесь уж точно можно сказать, что мы до этого делали все для того, чтобы поддержать демографию, но и этого уже недостаточно в силу двух провалов 42-43 годов прошлого века и начала 90-х годов. Поэтому демографические ямы нужно выравнивать и дополнительно вкладывать ресурсы", - сказал Путин.