Путин заявил, что результаты нацпроектов станут видны уже к концу 2019 года

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что результаты реализации национальных проектов станут видны уже к концу 2019 года, отмечает колоссальные средства, направляемые на национальные цели.
"Действительно, оно (послание Федеральному Собранию) больше сосредоточено на внутренней проблематике, на вопросах социально-экономического развития. Это тоже естественно, потому что мы запускаем национальные проекты и тратим на это колоссальные деньги - 25 с лишним триллионов рублей", - сказал Путин на встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ.
По его словам, таких средств никогда не выделялось целевым образом на достижение общенациональных задач. "И в течение 9-10 месяцев мы занимались подготовкой к запуску этих механизмов, определяли цели, дополнительно выявляли источники финансирования. Надеюсь, что результаты будут уже видны к концу этого года, больше в следующем, в 20-м, и в 21-м годах", - сказал Путин.
Как отметил президент, при этом необходимо решить очевидные проблемы, названные главой государства в послании Федеральному собранию. В частности, речь идет о демографической ситуации в стране.
"Здесь уж точно можно сказать, что мы до этого делали все для того, чтобы поддержать демографию, но и этого уже недостаточно в силу двух провалов 42-43 годов прошлого века и начала 90-х годов. Поэтому демографические ямы нужно выравнивать и дополнительно вкладывать ресурсы", - сказал Путин.
Решение социальных проблем, по его словам, должно предшествовать крупномасштабному запуску нацпроектов. "Мне очень хотелось бы, чтобы люди услышали сегодня этот путь, путь развития, путь решения важнейших задач в сфере экономики прежде всего", - сказал глава государства.
Он напомнил слова из своего послания, что ключом к решению всех вопросов является успех в сфере экономики. "Это увеличение производительности труда, прежде всего, привлечение инвестиций, и в первую очередь частных инвестиций. Целый набор, связанный с высокими технологиями, и так далее. Вот это главные задачи, на решение которых нацелено исполнение нацпроектов. Но при этом мы никогда не забывали и не будем забывать о том, что для того, чтобы чувствовать себя уверенно, мы должны обеспечить свою безопасность", - подчеркнул президент.
Он добавил, что военной теме в послании было уделено немного времени, "но было сказано достаточно".
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