Культуризация всей страны: регионы готовятся к переменам за счет нацпроекта "Культура"

В Севастополе надеются, что выставочные площадки, театр оперы и балета, а также большой мемориальный музей, посвященный обороне Севастополя в 1941-1942 годах, привлечет в город экскурсантов - тех, кто отдыхает в городах Крыма и едет сюда на день ради какой-то экскурсии. А во Владивостоке рассчитывают, что новые объекты заинтересуют туристов из стран Азии.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил, что комплекс поможет жителям российского эксклава укрепить культурные связи. "Жителям региона в силу географического положения затруднительно знакомиться со всем богатством культурного наследия нашей родины, посещая ведущие музеи и театры Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. Они зачастую отдают предпочтение странам Западной Европы в связи с их большей географической доступностью", - заметил он, подчеркнув, что крупный культурный центр в Калининграде позволит нивелировать эту проблему.

Комплексы учреждений культуры, которые создаются в Калининграде, Севастополе, Кемерове и во Владивостоке - на острове Русский, свяжут регионы со столичными театрами и музеями. Например, в Калининграде планируется создать филиал Большого театра, а в Севастополе рассчитывают на выставки под кураторством Эрмитажа и Третьяковки.

В ходе своего послания глава государства поручил за счет средств национального проекта "Культура" выделить 17 млрд рублей на строительство и реконструкцию сельских музеев и домов культуры и более 6 млрд рублей - на поддержку центров культурного развития в малых городах России. Также он предложил отменить налог на прибыль для медицинских и образовательных организаций и распространить эту льготу на региональные и муниципальные музеи, театры и библиотеки. Кроме того, глава государства напомнил, что до 2023 года будут построены четыре культурно-образовательных центра, куда войдут театры, музеи и профильные вузы.

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Масштабные культурно-образовательные центры и небольшие дома культуры, которые появятся в России в ближайшие годы, позволят регионам принимать выставки ведущих музеев страны, начать обучение по новым специальностям и обеспечить досуг не только в больших городах, но и в глубинке. Такое мнение высказали ТАСС представители региональных органов власти и работники культуры, комментируя озвученное в среду послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

Вузы, которые войдут в состав комплексов, будут готовить специалистов для региона присутствия и соседних субъектов РФ. Например, Дальневосточный федеральный университет и Третьяковская галерея договорились запустить специальный образовательный модуль "Музейное дело и арт- менеджмент", предназначенный для студентов гуманитарных программ. Здесь они смогут изучить историю искусств и музейного дела, музейное проектирование, правовые основы музейной работы и другие дисциплины. Также университет и галерея обсуждают открытие совместной магистерской программы по музейному делу в сфере искусства новейшего времени.

А театральный вуз в Севастополе (предполагается, что он будет филиалом Российского института театрального искусства - ГИТИСа), позволит жителям всего Крымского полуострова учиться неподалеку от дома. "Ввиду того, что на территории полуострова не так много вузов, которые предоставляют специальное театрально образование, это будет важно для наших театров и потенциальных актеров", - сообщили ТАСС в пресс-службе министерстве культуры Республики Крым.

Культуру - в глубинку

Особые надежды возлагаются и на возрождение культурных учреждений в глубинке. Депутат Госдумы РФ от Ставропольского края, руководитель федерального проекта "Культура малой Родины" партии "Единая Россия" Ольга Казакова сообщила ТАСС, что сейчас в стране действуют около 32 тыс. сельских домов культуры, при этом часть территорий нуждается в строительстве или реконструкции таких учреждений. "Озвученная президентом цифра означает, что порядка 2,9 млрд в год будут направляться на реконструкцию или строительство домов культуры. Работа по этому проекту уже начата в этом году, в соответствии с заявочной кампанией субъектов данные средства распределены, субъекты готовы их реализовывать, подписывают соответствующие соглашения с Минкультуры РФ", - рассказала она.

Депутат отметила, что многие регионы к этому проекту "относятся очень ответственно" и активно софинансируют его. Однако, подчеркнула куратор проекта, местные власти должны обратить внимание и на другую сторону вопроса, чтобы не допустить ситуаций, когда при выделении федеральных средств на ремонт домов культуры и поддержку культурных объектов в регионах сокращают ставки или оптимизируют другие учреждения культуры.

В Кировской области культурно-образовательные центры планируют создавать в составе опорных школ в городах с населением до 25 тыс. человек - первый появится в Нолинском районе в 2020 году.

"Модульный проект предполагает строительство школы с бассейном, концертным и спортивными залами, школой искусств, кинотеатром и общежитием для детей из сельских поселений. Пока часть ребят будет учиться, другие смогут заниматься спортом и посещать различные кружки, и наоборот. А после завершения уроков культурные и социальные объекты будут открыты для всех желающих: дошкольников, пенсионеров, молодых семей. Такой подход позволит... создать жителям районов все условия для комфортной жизни, культурного развития, занятий спортом", - пояснил ТАСС губернатор Игорь Васильев.

Театр едет в село

Появление центров культуры в малых городах и селах позволяет местным жителям увидеть не только выступления местных коллективов, но и приобщиться к большому искусству. Также такие площадки могу претендовать на проведение престижных конкурсов.

Например, в городе нефтяников Стрежевой на самом севере Томской области, куда от областного центра можно добраться только авиацией, а летом - несколько дней плыть по реке, в 2016 году открылся новый концертный зал. "После реконструкции [зала] мы стали площадкой для проведения межрегионального конкурса юных пианистов. К нам приезжают солисты филармонии из Тюмени, театры к нам стали ездить чаще, джаз-музыканты. Растет интерес к качественной музыке, так как стали приезжать люди, которые ее играют, ее теперь можно слышать", - сообщила ТАСС директор школы искусств Стрежевого Елена Кочкина.

Как рассказала ТАСС директор Черкесского драматического театра Дина Акова, труппа не первый год выступает в районах республики и готова давать представления в отдаленных поселениях соседних регионов. "В том числе у нас есть проект "Театр - детям", когда мы можем показать спектакли ребятам, которые не приедут в город, чтобы посмотреть ту или иную сказку", - рассказала Акова.

При этом сценой для гастрольных спектаклей служат именно сельские дома культуры. В Минкультуры КЧР ТАСС рассказали, что сейчас строительство и реконструкция ДК идет в рамках регионального проекта, в этом году будет построено восемь зданий и обновлено еще четыре.

Министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак отметил, что культурные центры дадут больше возможностей для жителей глубинки, чем обычные концертные залы - будут "местом для занятий как для детей, так и для взрослых". Он также выразил надежду, что средства на строительство сельских домов культуры позволят создать новые учреждения уже в 2020 году.

"Естественно, мы рассчитываем на то, что эти средства будут использованы и в Калининградской области. Подходим к этому вопросу достаточно рационально, и будем строить там, где это действительно необходимо", - сказал министр.