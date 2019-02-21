Чечня получит 2,7 млрд рублей на реализацию двух нацпроектов

ГРОЗНЫЙ, 21 февраля. /ТАСС/. Чеченская Республика получит 2,7 млрд руб. на реализацию национальных проектов "Жилье и городская среда" и "Экология" в 2019 году. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального министерства строительства и ЖКХ.

"В целях реализации в Чеченской Республике национальных проектов "Жилье и городская среда" и "Экология" Минстроем и ЖКХ ЧР обеспечено заключение соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета в 2019 году на общую сумму 2,7 млрд рублей. До конца первого квартала планируется подписание еще двух соглашений на сумму 805,4 млн рублей", - отметили в министерстве.

По данным ведомства, в общей сложности объем привлеченных субсидий в 2019 году составит 3,5 млрд рублей. Средства планируется направить на благоустройство городов и районов, переселение граждан из аварийного жилищного фонда Чеченской Республики, строительство и реконструкция системы водоснабжения в муниципальных образованиях.

"Также в рамках регионального проекта нацпроекта "Экология" планируется развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами за счет создания в восьми районах республики мусоросортировочных комплексов общей мощностью 560 тыс. т в год", - добавили в пресс-службе.

Паспорта нацпроектов в 12 сферах - демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт - были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года.