В Алтайском крае впервые создадут два национальных парка

БАРНАУЛ, 21 февраля. /ТАСС/. Два национальных парка с рабочими названиями "Тогул" и "Горная Колывань" будут созданы в Алтайском крае в рамках национального проекта "Экология" до 2024 года. Об этом в четверг на совещании по развитию лесной отрасли в регионе сообщил заместитель председателя правительства региона Александр Лукьянов.

"Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 20 февраля отметил, что надо заниматься такими вопросами, как особо охраняемые природные территории (ООПТ) - созданием национальных парков и заповедников. В том числе, был отмечен Алтайский край. У нас в программе "Экология" стоит создание двух национальных парков - "Горная Колывань" и Тогул", работы ведутся", - сказал Лукьянов.

Создание нацпарка "Горная Колывань" запланировано до 2024 года. Министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Попрядухин сказал журналистам, что "Тогул" планируется открыть уже в этом году. "Ориентировочно границы участка - около 160 тыс. га. В крае проведена подготовительная работа, отработаны эколого-экономические обоснования по переводу этой территории в ООПТ. <...> С общественностью, которая проживает на прилегающей к нацпарку территории, мы проводим публичные слушания по установлению границ нацпарка", - пояснил Попрядухин.

По словам руководителя профильного министерства, преимущество нацпарков в том, что в Алтайском крае будут созданы дополнительные условия для оздоровления населения, предоставления рекреационных услуг, создания рекреационных территорий. Создание нацпарка подтвердит статус региона как территории, где сохранены природные системы. Попрядухин отметил, что для реализации проекта нужны федеральные средства, но проектирование еще идет и вопрос об объемах финансирования пока не решен.

"Рекреационное, спортивное оздоровительное развитие мы сопрягаем с условиями создания национальных парков. У нас разработан проект туристско-спортивного оздоровительного комплекса "Тягун", который прилегает к территории нацпарка ("Тогул"). Имидж нацпарка будет магнитом для большего количества людей. Посетители оздоровительного комплекса будут и потенциальными посетителями нацпарка, чтобы знакомиться с уникальной природной средой края", - сказал он.

Как сообщается на сайте Минприроды региона, на данный момент в Алтайском крае 103 ООПТ краевого значения - 38 государственных природных заказников, 63 памятника природы, природные парки "Ая" и "Предгорье Алтая". Их общая площадь - 849,1 тыс. га. В регионе пока лишь одна ООПТ федерального значения - Тигирекский заповедник площадью более 40 тыс. га.