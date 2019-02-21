Итоги конкурса на создание дорожных карт "Цифровой экономики" подведут в конце марта

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Результаты конкурса на создание дорожных карт по реализации нацпроекта "Цифровая экономика" будут подведены в конце марта - начале апреля. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель проектного офиса по реализации нацпроекта "Цифровая экономика" Аналитического центра при правительстве РФ Владимир Месропян.

"В конце января на президиуме правительственной комиссии были одобрены требования к дорожным картам и требования к операторам, после небольшой доработки эти требования должны войти в конкурсную документацию, - сказал Месропян. - По моим данным, до конца февраля - начала марта должен быть объявлен сам конкурс. Результаты конкурса по отбору операторов разработки дорожных карт планируются в конце марта - начале апреля. Тогда мы должны уже выйти на конкретную работу - определить операторов и приступить к разработке дорожных карт".

Дорожные карты будут подготовлены по каждой из девяти сквозных технологий: "большие данные", нейротехнологии и искусственный интеллект, система распределенного реестра (или блокчейн), квантовые технологии, новые производственные технологии, "промышленный интернет", робототехника и сенсорика, технологии беспроводной связи, в том числе 5G, технологии виртуальной и дополненной реальности. На создание каждой дорожной карты операторам выделят по 10-11 млн рублей.

Первые прототипы платформ для проведения работ в сфере сквозных технологий должны появиться в 2019 году. Промышленный запуск платформ запланирован на 2020 год, следует из паспорта нацпроекта "Цифровая экономика".