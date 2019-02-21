Омская область за шесть лет в рамках нацпроекта направит на ремонт дорог 26 млрд рублей

ОМСК, 21 февраля. /ТАСС/. Омская область до 2024 года в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" направит на ремонт дорог 26 млрд рублей и достигнет определенных проектом целевых показателей. Об этом сообщил в четверг ТАСC губернатор региона Александр Бурков.

"Президент Владимир Владимирович Путин в майском указе поставил перед регионами задачу к 2024 году существенно увеличить долю дорог, соответствующих нормативам, и вдвое снизить число мест концентрации ДТП. Целевые показатели, которые определены для Омской области национальным проектом, мы обязательно достигнем. В ближайшие шесть лет в рамках проекта БКД на дороги региона будет направлено 26 млрд рублей", - сказал Бурков.

По словам первого заместителя председателя Государственной думы РФ Александра Жукова, только в 2019 году Омская область получит в рамках проекта 2,3 млрд рублей. "Из этой суммы в соответствии с одобренными правилами 1 млрд рублей будет направлен на дороги омской агломерации. Столько же должен выделить сам субъект", - сказал ТАСС Жуков.

В региональном Минстрое ТАСС пояснили, что из 26 млрд рублей 20 млрд рублей составят средства федерального бюджета. "Из этой суммы 12 млрд рублей будет направлено на ремонт дорог в пределах агломерации, 14 млрд - на дороги на территории области", - сказал собеседник агентства.

Представитель Минстроя пояснил, что к 2024 году в Сибирском регионе будет построено и реконструировано 6 дорожных объектов, и только в пределах Омской агломерации отремонтировано 391,3 км дорог.

Ремонт омских дорог активизировался в 2016 году после того, как жительница города в ходе "Прямой линии" пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину на плохое состояние дорог и бездействие местных властей. В тот же год дорожный фонд Омской области за счет федеральной поддержки составил 7,7 млрд рублей - это в полтора раза больше, чем выделялось на эти цели в предыдущие годы.