Проект развития крупнейшего медицинского центра Новосибирска вошел в национальный проект

НОВОСИБИРСК, 21 февраля. /ТАСС/. Проект развития инфраструктуры крупнейшего кардиологического комплекса - Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Е. Н. Мешалкина в Новосибирске, входящий в проект развития Новосибирского научного центра "Академгородок 2.0", попал в национальный проект "Здравоохранение". Об этом сообщил в четверг журналистам главный ученый секретарь СО РАН Дмитрий Маркович.

"По предварительной информации инфраструктурный проект развития клиники Мешалкина вошел в национальный проект "Здравоохранении", поэтому шансы у нас очень хорошие" , - сказал Маркович.

Проект предполагает сочетание научно-исследовательской и производственной базы в рамках единого комплекса. Проект сможет создать около 500 новых рабочих мест и увеличение дохода учреждение более чем на 300 млн рублей ежегодно.

Как сообщил журналистам председатель СО РАН Валентин Пармон, на проект уже выходили частные инвесторы. "У нас [в Сибири] есть очень хороший уникальный потенциал ядерной медицины. У нас уникальная компетенция по нейронаукам и онкологии. Томск и Новосибирск", - сказал Пармон.

Проект развития новосибирского научного центра "Академгородок 2.0", который реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина, включает в себя создание новых кластеров для объединения образования, науки и производства. Кроме институтов Сибирского отделения РАН, в концепцию будут включены организации в поселке Краснообск, которые занимаются сельскохозяйственными науками, и наукоград Кольцово с центром вирусологии "Вектор" и биотехнопарком.

Среди проектов - оцениваемые в десятки миллиардов рублей синхротрон последнего поколения "Скиф", ускоритель частиц "Супер С-Тау Фабрика", центр нанотехнологий, центр генетических технологий.