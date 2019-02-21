Ивановская область направит более 63 млн рублей на поддержку аграриев

ТАСС, 21 февраля. Власти Ивановской области направят на поддержку фермеров и сельскохозяйственной кооперации в 2019 году почти 64 млн рублей, что практически вдвое больше, чем годом ранее, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

Как уточнили ТАСС в правительстве, в 2019 году на грантовую поддержку аграриев предусмотрено 42,9 млн рублей, что на 8,9 млн рублей выше уровня 2018 года. Еще одной мерой поддержки станут средства, выделяемые в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации". Он является одним из направлений нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Объем финансирования составит 20,9 млн рублей.

"10,1 млн рублей из этой суммы направят на поддержку крестьянских хозяйств и 10,8 млн рублей - на предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, сельскохозяйственных животных, посадочного и племенного материала", - рассказали в пресс-службе.

В соответствии с паспортом нацпроекта, правительство РФ к 2024 году выделит на поддержку малых фермеров и развитие сельской кооперации 37,4 млрд рублей, в том числе 7,4 млрд рублей в 2019 году.

О нацпроекте

Национальный проект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России в майском указе, их необходимо достичь до 2024 года.

Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.