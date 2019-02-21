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Ивановская область направит более 63 млн рублей на поддержку аграриев

На грантовую поддержку предусмотрено 42,9 млн рублей, что на 8,9 млн рублей выше уровня 2018 года

ТАСС, 21 февраля. Власти Ивановской области направят на поддержку фермеров и сельскохозяйственной кооперации в 2019 году почти 64 млн рублей, что практически вдвое больше, чем годом ранее, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

Как уточнили ТАСС в правительстве, в 2019 году на грантовую поддержку аграриев предусмотрено 42,9 млн рублей, что на 8,9 млн рублей выше уровня 2018 года. Еще одной мерой поддержки станут средства, выделяемые в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации". Он является одним из направлений нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Объем финансирования составит 20,9 млн рублей.

"10,1 млн рублей из этой суммы направят на поддержку крестьянских хозяйств и 10,8 млн рублей - на предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, сельскохозяйственных животных, посадочного и племенного материала", - рассказали в пресс-службе.

В соответствии с паспортом нацпроекта, правительство РФ к 2024 году выделит на поддержку малых фермеров и развитие сельской кооперации 37,4 млрд рублей, в том числе 7,4 млрд рублей в 2019 году.

О нацпроекте

Национальный проект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России в майском указе, их необходимо достичь до 2024 года.

Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.

Теги
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