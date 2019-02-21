Почти 130 млрд рублей направят на реализацию нацпроектов в Омской области за шесть лет

ОМСК, 21 февраля. /ТАСС/. Почти 130 млрд рублей будет выделено в 2019-2024 годах на реализацию национальных проектов на территории Омской области. Об этом сообщил в четверг журналистам губернатор региона Александр Бурков.

"На сегодня проектный объем финансирования на ближайшие шесть лет в рамках нацпроектов - это более 129 млрд рублей. Это не окончательная цифра, она может быть увеличена. Львиная доля - софинансирование из федерального бюджета", - сказал Бурков.

В правительстве Омской области ТАСС уточнили, что из этой суммы 86,6 млрд рублей направят из федерального бюджета, 42,5 млрд рублей - из бюджета региона. Больше всего средств будет направлено на национальные проекты "Образование" (30,4 млрд рублей), "Безопасные и качественные дороги" (26,9 млрд рублей) и "Демография" (26,7 млрд рублей). По словам Буркова, в 2019 году на реализацию нацпроектов будет выделено 10,6 млрд рублей, включая 8 млрд рублей из федерального бюджета.

Глава Омской области подчеркнул, что каждый министр региона будет нести персональную ответственность за выполнение своих проектов. "Сегодня президент выделяет огромные средства и ставит четкие задачи, я обязан контролировать каждую копейку. <…> Если средства не используются, как это не раз бывало в прошлые годы, - объяснения не принимаются", - сказал Бурков.

Как он отметил, необходимо гарантировать, что возведением объектов в рамках нацпроектов будут заниматься проверенные строительные компании. При этом при реализации таких проектов, по словам губернатора, надо привлекать в первую очередь омские компании.