Объем средств ульяновского Фонда развития информационных технологий вырос на 3 млн рублей

УЛЬЯНОВСК, 21 февраля. /ТАСС/. Сумма финансирования Фонда развития информационных технологий Ульяновской области в этом году составит не менее 25 млн рублей, заявил губернатор региона Сергей Морозов на стратегической сессии, посвященной цифровой экономике. Это на 3 млн рублей больше, чем объем средств фонда за прошлый год.

"Подавать заявки в Фонд развития информационных технологий Ульяновской области - прямая обязанность руководителей образовательных учреждений. В этом году мы уже выделили на финансирование фонда 25 млн рублей, и еще добавим средств при условии расширения его присутствия в районах Ульяновской области", - сказал он.

Фонд действует в регионе с 2016 года. Губернатор Ульяновской области отметил, что уже есть хорошие примеры реализации проектов, благодаря его поддержке. "Например, Барышский район, где в школе открылся центр робототехники и программирования. И мы будем активно поддерживать этот проект - финансово, организационно, политически", - уточнил Морозов.

Основными целями национального проекта "Цифровая экономика" являются, в частности, увеличение внутренних затрат РФ на развитие цифровой экономики не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создание устойчивости и безопасности инфраструктуры связи в России. Кроме того, программа нацелена на использование преимущественно отечественного программного обеспечения госорганами, органами местного самоуправления и организациями.