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Путин включил главу РФПИ в состав Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

Этот совет был образован в 2016 году для взаимодействия органов власти и общественных и других организаций для рассмотрения вопросов по развитию страны

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев вошел в состав Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Соответствующий указ за подписью президента РФ Владимира Путина опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовых актов.

"Внести в состав Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам <...> изменение, включив в него Дмитриева К.А.", - сказано в документе.

Совет при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам (до июля 2018 года - по стратегическому развитию и приоритетным проектам) был образован в 2016 году для обеспечения взаимодействия федеральных, региональных и муниципальных органов власти, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных со стратегическим развитием страны и с реализацией приоритетных проектов.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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