Совфед проведет опрос для определения степени информированности россиян о нацпроектах

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации планирует ориентировочно через три месяца организовать экспресс-опрос, чтобы определить степень информированности россиян о нацпроектах. Об этом заявила в четверг вице-спикер верхней палаты парламента Галина Карелова, выразив уверенность, что это поспособствует позитивному восприятию нацпроектов среди граждан РФ.

"Спустя некоторое время мы запустим небольшой экспресс-опрос о том, знают ли граждане, что национальные проекты реализуются... Таким образом, я думаю, что мы весьма положительно поработаем над созданием благоприятного климата, более позитивного восприятия национальных проектов гражданами страны", - пояснила Карелова во время заседания Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ при Совете Федерации.

Позже в разговоре с журналистами она предположила, что данный мониторинг проведут через три месяца. Вице-спикер во время заседания также обратила внимание, что до россиян, в частности через СМИ и интернет, нужно доводить всю необходимую информацию о нацпроектах. По ее словам, граждане, особенно в вопросах демографии и здравоохранения, должны быть не просто осведомлены о нацпроектах, а активно участвовать в их реализации.

"Если мы ставим задачу увеличивать количество граждан, которые могут пройти диспансеризацию, то как об этом узнать, особенно людям пожилого возраста? Я сегодня проводила в партии ["Единая Россия"] селектор для координаторов партийного проекта "Старшее поколение", они сами многое услышали впервые, а это люди, которые представляют заксобрания, представители органов исполнительной власти", - подчеркнула Карелова.

Как уточнил ТАСС пресс-секретарь вице-спикера, в настоящее время разрабатывается короткий список вопросов, который будет использоваться при опросе. Пока не определена окончательная форма, в которой будет проводится исследование, но, предварительно, речь будет идти о телефоном или уличном опросе, сказал собеседник агентства.

По результатам заседания совет рекомендовал правительству РФ подготовить предложения для администраторов национальных проектов по возможностям и форматам участия социально ориентированных некоммерческих организаций в информационном обеспечении нацпроектов. Кроме того, министерству труда и соцзащиты рекомендовано разработать механизм межсекторального взаимодействия между профильными министерствами и СМИ по получению обратной связи от граждан по реализации нацпроектов в социальной сфере.

О нацпроектах

Во исполнение майского указа президента 2018 года были разработаны нацпроекты в 12 сферах (демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт). Их планируется реализовать до 2024 года.