Власти Якутии ожидают рост продолжительности жизни в регионе на 7 лет благодаря нацпроекту

ЯКУТСК, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Якутии ожидают, что реализация национального проекта "Здравоохранение" на территории Якутии позволит повысить к 2024 году среднюю продолжительность жизни в регионе на семь лет - до 78. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе регионального правительства.

"Ключевым направлением нацпроекта "Здравоохранение" определено снижение смертности населения в трудоспособном возрасте до 350 случаев на 100 тысяч населения. В настоящее время в республике показатели смертности ниже, чем среднероссийские. Кроме того, продолжительность жизни населения к 2024 году должна достичь 78 лет", - говорится в сообщении.

Сейчас средняя продолжительность жизни в республике составляет 71 год.

Для достижения этих задач в республике планируют построить крупные медицинские учреждения, в том числе вторую очередь онкодиспансера на 210 коек и кардиососудистый центр на 150 мест. Реализация этих двух крупных проектов поможет качественно снизить смертность населения, считают власти региона.

Кроме того, в Якутии намерены обновить первичное звено объектов здравоохранения - фельдшерско-акушерских пунктов и участковых больниц, уделить внимание подготовке медиков.

Национальные проекты по 12 направлениям (в частности, демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология) были разработаны во исполнение нового майского указа президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года.