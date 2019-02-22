РФПИ внесет в совет по стратегическому развитию план привлечения инвестиций в нацпроекты

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) представит комплексный план по привлечению прямых иностранных инвестиций для реализации национальных проектов членам совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Фонд с партнерами готов обеспечить более 30% необходимого объема внебюджетных инвестиций для реализации нацпроектов, сообщается в пресс-релизе РФПИ.

"Иностранные партнеры проявляют высокий интерес к реализации национальных проектов в таких секторах как инфраструктура, технологии, здравоохранение, экология. Совместная работа с ними позволит существенно снизить долю используемого бюджетного финансирования, а также повысить эффективность национальных проектов и ускорить их реализацию", - отметил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Дмитриев накануне был включен в состав совета.

В конце 2018 года на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным генеральный директор РФПИ доложил о роле фонда в качестве инвестиционного фильтра при работе над национальными проектами и о планах о привлечении РФПИ и его соинвесторов к их реализации. РФПИ отмечает, что примерами прямых иностранных инвестиций могут служить уже реализуемые проекты фонда и партнеров. Среди них - расширение всероссийской сети клиник диагностики и лечения онкологических заболеваний (национальный проект "Здравоохранение"), локализация производства турбин в рамках строительства малых ГЭС в Карелии (национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости"), усиление экспортного потенциала компании "Новомет" (национальный проект "Международная кооперация и экспорт"), строительство комплексов по экологически чистой переработке мусора в электроэнергию (национальный проект "Экология").

Совет при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (до июля 2018 года - по стратегическому развитию и приоритетным проектам) был образован в 2016 году для обеспечения взаимодействия федеральных, региональных и муниципальных органов власти, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных со стратегическим развитием страны и с реализацией приоритетных проектов.