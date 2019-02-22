На реализацию нацпроекта "Здравоохранение" в Курской области направят около 7 млрд рублей

КУРСК, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Курской области в течение пяти лет направят на реализацию в регионе национального проекта "Здравоохранение" порядка 7 млрд рублей из бюджетов всех уровней. На эти средства, в том числе закупят передвижные медицинские комплексы и модульные фельдшерско-акушерские пункты, переоснастят сосудистые центры, сообщил ТАСС в пятницу первый зампредседателя комитета здравоохранения региона Валерий Домекин.

"Из консолидированного бюджета до 2024 года будет направлено 6,9 млрд руб. [на реализацию национального проекта "Здравоохранение"]. Основным направлением работы станет развитие первичной медико-санитарной помощи, в рамках которой будут закупаться передвижные медицинские комплексы и модульные ФАПы. Второй раздел - сосудистая программа и переоснащение сосудистых центров, третье - это онкология, также внедрение бережливых технологий", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в ближайшее время в Курской области появятся 12 мобильных комплексов для диагностики различных заболеваний, в том числе онкологии у жителей отдаленных населенных пунктов. Также в 2019 году завершится строительство третьей очереди современного онкологического центра. В этом году администрация области приступила к разработке проекта по строительству детской многопрофильной больницы, стоимость которой ориентировочно составит 4,4 млрд руб.