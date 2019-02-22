Самая высокая стоимость вывоза мусора в РФ установлена в Подмосковье

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Самый высокий тариф на вывоз мусора в ходе реформы отрасли обращения с отходами в РФ установлен в Московской области - 3062 рубля на человека в год. Таковы данные исследования (копия есть в распоряжении ТАСС) международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

С 1 января 2019 года в России стартовала реформа мусорной отрасли, она призвана сделать рынок транспарентным и цивилизованным. В ее рамках ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких, зачастую серых компаний к крупным региональным операторам, отобранным властями по конкурсу. Для этой системы были установлены новые тарифы на вывоз мусора, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов и современный подход к обращению с отходами.

"Дороже всего вывоз мусора обойдется жителям Московской области. В регионе с самой большой нормой накопления твердых коммунальных отходов и расценками региональных операторов, значительно превышающими среднероссийские, сумма в пересчете на одного жителя составит почти 3062 рубля в год", - говорится в исследовании FinExpertiza.

На втором месте по стоимости вывоза мусора для жителя в год - Ленинградская область - 2845 рублей. На третьем - Камчатский край - 2645 рублей за человека в год. Также в первой пятерке: Ханты-Мансийский автономный округ - 2591 рубль в год за человека и Ямало-Ненецкий автономный округ - 2032 рубля в год.

Самые низкие тарифы

Самые низкие расценки для жителей за обращение с твердым коммунальным мусором установили в Амурской области - 45,12 рублей на человека в год. При этом исследователи оговариваются, что тариф в этом регионе установлен, но по факту переход на новую схему пока не произошел. Второй по наименьшей стоимости вывоза мусора субъект - Приморский край - 227,35 рублей на человека в год, однако там были прекращены отношения с региональным оператором. На третьем месте Республика Дагестан: 390 рублей в год с человека.

Аналитики также подсчитали, что за условный год за вывоз мусора россияне заплатят примерно 179,9 млрд рублей при текущих вводных. Среднестатистический житель РФ за год отдаст около 1225 рублей за обращение с коммунальными отходами.

Самые крупные объемы собранной с населения оплаты должны сформироваться в Московской области (23,26 млрд руб. в год), Краснодарском крае (9,2 млрд руб.) и Санкт-Петербурге - чуть более 9 млрд рублей, следует из исследования.

"Поток платежей от жителей в адрес региональных операторов будет генерировать серьезные денежные средства. Если прибавить к этому финансовые инструменты из нацпроекта "Экология" и средства региональных бюджетов, у операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами появляется крепкая финансовая база для выполнения целевых показателей, утвержденных региональными программами по обращению с отходами. При таком уровне финансирования строительство сортировочных и мусороперерабатывающих заводов - вполне реальная перспектива", - процитировали в исследовании президента сети FinExpertiza Нину Козлову.

Об исследовании

Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании, исследование было подготовлено на основании открытых данных о тарифах и нормативах накопления мусора в 80 регионах. Информации о стоимости вывоза нет по Москве, Еврейской автономной области, Забайкальском крае, Курганской области и Республике Бурятия.

По данным Минприроды, к реформе мусорной отрасли к настоящему моменту присоединились 70 из 85 субъектов РФ. Еще шесть подключатся в первом квартале, семь - должны к 1 января 2020 года. Москва и Санкт-Петербург воспользовались исключительным правом и отложили переход на новую систему до 2020 года. Таким образом, аналитика FinExpertiza дает понимание о ситуации в целом в стране с учетом реформы.